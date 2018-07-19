Доллар стабилизировался после выступления главы ФРС в Конгрессе

Доллар стабилизировался к корзине основных валют в четверг при поддержке оптимистичных комментариев главы Федрезерва Джерома Пауэлла, укрепивших ожидания относительно еще как минимум двух повышений ставки в США до конца 2018 года.

Пауэлл, который во вторник и в среду представил Конгрессу полугодовой доклад о монетарной политике, сказал, что США, по его мнению, ждут несколько лет стабильного роста, а также указал на то, что риск, который для американской экономики представляет потенциальная торговая война, преувеличен.

В то же время усиливающийся торговый спор США и Китая толкнул юань к годовому минимуму.

К 8.59 индекс доллара к корзине основных валют торговался без резких колебаний на уровне 95,104 после подъема до трехнедельного пика в 95,407 накануне.

Евро также торговался без внятной динамики на уровне $1,1639 после снижения примерно на 0,2 процента на торгах среды, в ходе которых единая валюта опускалась к 16-дневному минимуму в $1,1602.

К иене доллар сбавил 0,05 процента до 112,77.

Министерство торговли Китая сообщило в среду, что ему придется принять новые меры, чтобы компенсировать потери, связанные с пошлинами США на сталь и алюминий.

Главный экономический советник президента США Ларри Кудлоу сказал в среду, что глава КНР Си Цзиньпин, по его мнению, свел на нет прогресс в переговорах о завершении торгового спора.

Австралийский доллар вырос на 0,2 процента до $0,7411 благодаря превысившим прогнозы данным о занятости в июне.

Фунт стерлингов торговался без ярко выраженной динамики на уровне $1,3067 после снижения до 10-месячного минимума в $1,3010 в среду на фоне сохраняющихся противоречий вокруг плана о Brexit.