Доллар дорожает к большинству валют после публикации протокола ФРС

Курс доллара США демонстрирует подъем к евро и иене в четверг после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС), укрепившего инвесторов во мнении, что Федрезерв намерен повысить базовую ставку в сентябре.

Как показал протокол заседания ФРС, состоявшегося 31 июня - 1 августа, руководство Федрезерва по-прежнему позитивно оценивает текущую ситуацию в экономике США и уверено в оправданности дальнейшего повышения базовой процентной ставки, однако отмечает повышенные риски, связанные с внешней торговлей.

Рынок теперь оценивает вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании более чем в 90%, что спровоцировало рост курса доллара США.

Теперь участники валютного рынка ожидают начала ежегодного симпозиума экономистов и представителей мировых центробанков, который проводит Федеральный резервный банк Канзаса в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг). Выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла на этом симпозиуме назначено на пятницу.

Евро по состоянию на 9:49 мск подешевел на 0,24% - до $1,1569 против $1,1597 на закрытие сессии в среду. Курс доллара к японской валюте вырос на 0,23% и составляет 110,81 иены против 110,56 иены накануне.

Евро к иене стабилен. Стоимость единой европейской валюты находится в районе 128,20 иены как и на закрытие в предыдущую сессию.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, вырос в ходе торгов в четверг на 0,36%.

Австралийский доллар падает к доллару США Премьер-министр страны Малкольм Тернбулл заявил, что он уйдет в отставку, если члены его партии решат провести перевыборы главы партии. Инициатива по организации смены руководства партии принадлежит бывшему министру внутренних дел Австралии Питеру Даттону