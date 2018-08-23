Последнее обновление: 23.08.2018 15:00

Доллар дорожает к большинству валют после публикации протокола ФРС

Курс доллара США демонстрирует подъем к евро и иене в четверг после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС), укрепившего инвесторов во мнении, что Федрезерв намерен повысить базовую ставку в сентябре.

Как показал протокол заседания ФРС, состоявшегося 31 июня - 1 августа, руководство Федрезерва по-прежнему позитивно оценивает текущую ситуацию в экономике США и уверено в оправданности дальнейшего повышения базовой процентной ставки, однако отмечает повышенные риски, связанные с внешней торговлей.

Рынок теперь оценивает вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании более чем в 90%, что спровоцировало рост курса доллара США.

Теперь участники валютного рынка ожидают начала ежегодного симпозиума экономистов и представителей мировых центробанков, который проводит Федеральный резервный банк Канзаса в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг). Выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла на этом симпозиуме назначено на пятницу.

Евро по состоянию на 9:49 мск подешевел на 0,24% - до $1,1569 против $1,1597 на закрытие сессии в среду. Курс доллара к японской валюте вырос на 0,23% и составляет 110,81 иены против 110,56 иены накануне.

Евро к иене стабилен. Стоимость единой европейской валюты находится в районе 128,20 иены как и на закрытие в предыдущую сессию.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, вырос в ходе торгов в четверг на 0,36%.

Австралийский доллар падает к доллару США Премьер-министр страны Малкольм Тернбулл заявил, что он уйдет в отставку, если члены его партии решат провести перевыборы главы партии. Инициатива по организации смены руководства партии принадлежит бывшему министру внутренних дел Австралии Питеру Даттону

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Август 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование