Доллар растет к евро, дешевеет к иене

Курс доллара США к евро слабо поднимается в понедельник после существенного падения в пятницу на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, тон которых эксперты сочли "голубиными".

Выступая на ежегодном симпозиуме экономистов и представителей мировых центробанков в Джексон-Хоуле, Дж.Пауэлл заявил, что по-прежнему считает обоснованной политику постепенного подъема базовой процентной ставки, отметив отсутствие "повышенного риска перегрева экономики". Его коллега по ФРС - председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард, также принявший участие в симпозиуме, призвал руководство американского ЦБ проявить терпение в вопросе о повышении ставки. По мнению Дж.Балларда, Федрезерву стоить больше внимания уделить угрозе сглаживания кривой доходности гособлигаций, которое считается признаком грядущей рецессии в экономике.

"Баллард дал понять, что инфляция в США находится не на том уровне, которой мог бы потребовать от ФРС принятия заблаговременных мер", - отмечает трейдер Silicon Valley Bank Минь Транг. Такие заявления, по его мнению, подчеркивают "голубиный" тон Федрезерва.

"Прогнозы в отношении политики Федрезерва до конца текущего года в целом не изменились. Возможно, лишь вероятность подъема ставки в декабре несколько уменьшилась", - говорит аналитик BNY Mellon Investment Management Брайан Бесекер. "Однако неопределенность в отношении прогнозов на 2019 год увеличилась", - цитирует эксперта MarketWatch.

По состояню на 9:53 евро снизился на 0,2% - до $1,1597 по сравнению с $1,1622 на закрытие предыдущей сессии. В пятницу курс доллара к евро упал на 0,7%.

При этом курс американской валюты к иене снизился до 111,10 иены против 111,24 иены по итогам торгов в пятницу, курс евро к иене опустился до 128,86 иены по сравнению с 129,29 иены.

Индекс ICE, оценивающий колебания доллара относительно корзины шести основных мировых валют, прибавляет в понедельник 0,1%.