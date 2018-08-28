Доллар умеренно укрепляется к евро и иене

Курс доллара США демонстрирует подъем к евро и иене во вторник на фоне оптимизма по поводу мирного разрешения внешнеторговых конфликтов Штатов с основными торговыми партнерами.

Евро подешевел к 9:01 до $1,1671 против $1,1678 на закрытие сессии в понедельник. Курс доллара составляет 111,23 иены против 111,08 иены накануне.

Стоимость единой европейской валюты находится к указанному времени в районе 129,82 иены по сравнению со 129,72 иены в предыдущую сессию.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, вырос в ходе торгов во вторник на 0,14%.

Как стало известно накануне, США и Мексика достигли соглашения о будущем североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА).

Также главный советник президента США Дональда Трампа по вопросам экономики Лоуренс Кадлоу в интервью телеканалу Fox заявил, что Д.Трамп хочет заключить "хорошее соглашение" с Канадой, и США также "готовят кое-что" для ЕС.

Вместе с тем Д.Трамп отметил, что сейчас не самое подходящее время для торговых переговоров с Китаем, чем несколько огорчил инвесторов.

Австралийский доллар падает к доллару США на 0,3%, до $0,7327, поскольку Китай является главным торговым партнером Австралии, и местные инвесторы беспокоятся о том, что взаимные пошлины с США негативно отразятся на китайской экономике.

Тем временем ЦБ Китая повысил справочный курс юаня к доллару США на 0,67%, до 6,8052 юаня/$1.