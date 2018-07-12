Последнее обновление: 12.07.2018 17:38

Доллар укрепился к иене и другим валютам благодаря данным об инфляции в США

Доллар вырос до полугодового пика по отношению к иене и стабилизировался к другим основным валютам на торгах четверга после выхода данных об инфляции в США, которые подтвердили ожидания, что ФРС повысит процентные ставки еще дважды до конца года.

Хотя финансовые рынки по-прежнему охвачены страхами о полномасштабной торговой войне между США и Китаем, внимание инвесторов привлекли данные о ценах производителей в США, которые оказались немного лучше, чем ожидалось, и укрепили уверенность о хорошем состоянии ведущей экономики мира.

Доллар вырос на 0,2 процента до 112,26 иены, поднимаясь на 1,3 процента в ходе торгов среды, когда он впервые с 10 января преодолел отметку в 112 иен.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, приблизился к достигнутому ночью недельному пику 94,769, торгуясь вблизи 94,720.

Инвесторы ждут публикации данных о потребительских ценах в США за июнь (15.30 МСК), которые позволят судить о том, когда и насколько быстро Федрезерв будет повышать ставки.

Индекс цен производителей (PPI) в США в июне вырос на 0,3 процента в месячном исчислении и увеличился на 3,4 процента - в годовом, сообщило министерство труда. Аналитики в среднем ожидали инфляцию оптовых цен в размере 0,2 процента в месячном исчислении и инфляцию 3,2 процента - в годовом.

На фоне укрепления доллара евро немного сдал позиции и торгуется около отметки $1,1679, еще дальше отступив от максимума за три с половиной недели $1,17905, достигнутого в понедельник.

Канадский доллар практически не меняется, торгуясь вблизи C$1,3197 за доллар США после снижения примерно на 0,75 процента накануне. Турецкая лира опустилась до рекордного минимума 4,9767 лиры за доллар, но затем немного приподнялась до 4,8470 за доллар на фоне беспокойства о подходе к управлению экономикой в рамках новой президентской системы.

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