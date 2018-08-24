Доллар дешевеет к евро

Курс доллара США к евро опускается в пятницу после существенного скачка накануне, иена дешевеет четвертую сессию подряд.

Внимание трейдеров направлено на стартовавший накануне в Джексон-Хоуле ежегодный симпозиум экономистов и представителей мировых Центробанков. В пятницу в рамках симпозиума состоится выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Накануне глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж заявила, что, по ее мнению, Федрезерву следует поднять базовую процентную ставку еще дважды в этом году, а также "несколько" раз в 2019 году.

Она отметила, что критика, высказанная ранее в адрес ФРС президентом США Дональдом Трампом, не повлияет на политику Федрезерва.

На прошлой неделе Д.Трамп заявил, что "не испытывает радости" от политики, проводимой главой Федрезерва Джеромом Пауэллом, поскольку рассчитывал на более существенную поддержку со стороны ФРС.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1571 по сравнению с $1,1540 на закрытие предыдущей сессии. В четверг доллар подорожал на 0,5% относительно американской валюты.

Курс доллара к иене поднялся до 111,35 иены против 111,29 иены накануне.

"Иена дешевеет в ожидании выступления Дж.Пауэлла, - цитирует агентство Bloomberg аналитика Societe Generale в Токио Киосуке Судзуки. - Повышение ставки в этом году уже почти решенное дело, и внимание инвесторов смещается на перспективы политики ФРС в следующем году".

Стоимость евро относительно иены увеличилась в пятницу до 128,84 иены по сравнению с 128,43 иены на закрытие предыдущей сессии.