Минэкономики РБ будет уменьшать зависимость от российского рубля

Одной из своих главных задач новый министр экономики РБ Дмитрий Крутой видит адаптацию экономики РБ к внешним шокам, в первую очередь речь идет о снижении зависимости от колебаний курса российского рубля, к которому де-факто уже давно привязан и курс белорусского рубля.

"Колебания российского рубля в последнее время серьезно влияют на макроэкономические показатели, мы эту зависимость, естественно, должны уменьшить. Если говорить о внутренней повестке и рынке, то застарелые проблемы закредитованности предприятий, не всегда эффективного распределения экономических ресурсов тоже пока никуда не исчезли, и мы должны над ними очень серьезно работать", - сказал Дмитрий Крутой, передает БелТА.

В свою очередь премьер Сергей Румас, представляя нового министра коллективу, потребовал от ведомства адаптации к современным условиям.

"Я жду … новых идей, потому что все мы понимаем, что время течет, все меняется. Мир вокруг нас меняется очень быстро, и руководить экономикой старыми методами уже не всегда получается. Вместе с тем мне очень хотелось бы, что новые предложения не были чисто теоретическими и оторванными от жизни, чтобы они прекрасно сопрягались с нашей действительностью и их внедрение не приводило к каким-то шокам", - сказал Румас.

Он напомнил, что уже через неделю, 28 августа на заседании правительства будет рассмотрен проект прогноза социально-экономического развития на 2019 год, а к 1 сентября этот документ должен быть внесен в администрацию Лукашенко.