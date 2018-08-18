Лукашенко: Орша стала последней каплей

Лукашенко сегодня заявил, что смена правительства не является неким спонтанным решением.

"Когда я принимал решения в Орше, многие или отдельные в обществе это восприняли как некое спонтанное решение. А некоторые так подумали, что, может быть, не стоило за одно мероприятие Оршанского региона так жестко критиковать правительство. Так вот я хочу сказать: дело не только в Орше. Это последняя капля, которая переполнила чашу терпения. Главное - в глубине… не может быть никаких разногласий и разночтений в проведении курса развития нашей страны", - заявил белорусский правитель.