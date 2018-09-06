Лукашенко готов перестроить правительство

Лукашенко готов обсуждать перестройку структуры правительства страны. Об этом он сегодня заявил, принимая с докладом премьера Сергея Румаса.

"Может быть, какие-то есть предложения по перестройке самой структуры правительства, схемы построения, развития нашего правительства. Я готов выслушать. И если я не готов ответить сегодня, то мы проработаем эти вопросы основательно, чтобы делать какие-то шаги в будущем", - сказал Лукашенко.

Он также поинтересовался разногласиями в правительстве по поводу сроков бюджетного планирования.

"Я хотел бы, чтобы вы очень кратко мне сказали, изучив ситуацию этого года, как мы в экономике развиваемся. С учетом тех вызовов, которые есть и которые возможны. Естественно, с выходом на финансы. Второе - планирование. Будущий год. Много слышу из СМИ пока - у вас там идут споры между вами, возможно, и бывшими членами правительства о том, что надо планировать и верстать бюджет на два-три года, а, может, уже и на пять вперед. Ваша точка зрения, точка зрения правительства на это? Тем не менее пока мы тут рассуждаем о каких-то более длительных сроках, у нас впереди 2019 год. Какая работа в правительстве ведется?", - обозначил вопросы встречи Лукашенко.