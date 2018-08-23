Румас распределил обязанности своих замов

Премьер РБ Сергей Румас своим распоряжение №249р от 22 августа 2018 года распределил свои обязанности и обязанности вице-премьеров.

Согласно документу, премьер осуществляет руководство деятельностью правительства, курирует вопросы внутренних дел, иностранных дел, обороны, бюджета, финансов, государственной безопасности, юстиции, МВД, МИД (кроме вопросов внешнеэкономической деятельности), министерства обороны, связи и информатизации, финансов (в части вопросов исполнения республиканского бюджета), юстиции (кроме вопросов Департамента по архивам и делопроизводству), КГБ, Госпогранкомитет, облисполкомы и Минский горисполком, Аппарат Совета Министров.

Кроме того, Румас обеспечивает общее руководство и контроль над инвестиционной деятельностью, выполнением важнейших параметров прогноза социально-экономического развития Беларуси, исполнением республиканского бюджета; координирует вопросы взаимодействия с парламентом, Конституционным судом, Верховным судом, Совбезом, Генпрокуратурой, Нацбанком, Следственным комитетом.

Первый вице-премьер Александр Турчин отвечает за координацию и контроль над внешнеэкономической деятельностью республиканских госорганов и других организаций, подчиненных правительству, для обеспечения выполнения важнейших параметров прогноза социально-экономического развития страны по экспорту товаров и услуг, сальдо внешней торговли товарами и услугами.

Турчин также курирует вопросы экономики, налоговой и денежно-кредитной политики, внешнеэкономической деятельности, логистики, финансового обеспечения инвестиционной деятельности и оценки эффективности инвестиционных проектов, государственных знаков, драгоценных металлов, страховой деятельности, ценных бумаг, имущественных отношений (включая управление, распоряжение, приватизацию, оценку и учет имущества, находящегося в собственности Беларуси), предпринимательства, торговли, услуг населению, таможенного дела, международных финансовых и экономических организаций, свободных экономических зон.

Вице-премьер Владимир Кухарев отвечает за вопросы развития строительного комплекса, транспорта и коммуникаций, жилищного и коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций.

Вице-премьер Игорь Ляшенко курирует вопросы развития промышленности, в том числе оборонных отраслей, энергетического комплекса, энергоэффективности, качества и конкурентоспособности продукции промышленности, стандартизации, сбора, переработки лома и отходов черных и цветных металлов, научной, научно-технической и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности, импортозамещения, формирования баланса топливно-энергетических ресурсов Союзного государства.

Вице-премьер Игорь Петришенко осуществляет реализацию полномочий представителя от Беларуси в Совете Евразийской экономической комиссии, по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, национального координатора Беларуси по вопросам СНГ. Он также курирует вопросы социально-культурной сферы, образования, здравоохранения, спорта, печати, оздоровления и санаторно-курортного лечения населения, включая оздоровление детей за рубежом, гуманитарной деятельности, социальной защиты, архивов и делопроизводства, координации работы правительства с населением.

Вице-премьер Михаил Русый курирует вопросы развития агропромышленного комплекса, производства и переработки сельскохозяйственной продукции, продовольственных ресурсов, лесного хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды, минерально-сырьевой базы, гидрометеорологии.