Последнее обновление: 20.08.2018 16:16

Румас: Не стоит ждать революционных разворотов со стороны правительства

Новый премьер Беларуси Сергей Румас не обещает революционных разворотов в деятельности правительства.

"Не стоит ожидать какой-то ревизии этих принятых решений либо революционных разворотов. (Лукашенко) … при назначении нового состава правительства сделал акценты на таких вещах, как дисциплина, порядочность и сплоченность. Кроме того, много внимания было уделено росту благосостояния населения», - сказал сегодня Румас, выступая перед аппаратом Совмина.

Свое назначение на должность главы правительства она рассматривает «как огромную ответственность и вызов для меня лично».

Далее по теме
Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Август 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование