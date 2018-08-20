Румас: Не стоит ждать революционных разворотов со стороны правительства

Новый премьер Беларуси Сергей Румас не обещает революционных разворотов в деятельности правительства.

"Не стоит ожидать какой-то ревизии этих принятых решений либо революционных разворотов. (Лукашенко) … при назначении нового состава правительства сделал акценты на таких вещах, как дисциплина, порядочность и сплоченность. Кроме того, много внимания было уделено росту благосостояния населения», - сказал сегодня Румас, выступая перед аппаратом Совмина.

Свое назначение на должность главы правительства она рассматривает «как огромную ответственность и вызов для меня лично».