Лукашенко ввел особый режим управления в Оршанском районе

Лукашенко поручил обеспечить особый режим функционирования и управления Оршанским районом.

"Пока мы там из болота будем вылезать и выводить на нормальный уровень развития предприятия и социальную инфраструктуру, ввести особый режим управления в Оршанском регионе. То есть каждый, начиная от обычного человека, должен быть напряжен так же, как руководители предприятий и соответствующие структуры власти. Люди должны чувствовать, что там началась, образно говоря, революция и шевелиться надо всем, в том числе обычным людям", - заявил Лукашенко.

Он не уточнил детали особого режима и инструменты напряжения людей.

Лукашенко также не доволен определенной тенденцией во мнениях людей, которые замечает по публикациям и докладам спецслужб.

"Вот, все правильно делает президент: надо этих чиновников чуть ли не вешать, терзать и растерзать. Это неправильное понимание людьми моих действий. И я уже поручал вам, Наталья Ивановна (Кочанова), и тем, кто работает сейчас в Орше: под напряжение должны быть поставлены все - от нелюбимых чиновников (они этого заслуживают, люди тут правы), но людям надо посмотреть и на себя, прежде чем кого-то осуждать. В Орше, по-моему, с этим у нас есть проблемы, как и по всей стране", - заявил белорусский правитель, которого цитируют официальные источники.