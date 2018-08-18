Сергей Румас назначен премьером Беларуси

Лукашенко в субботу 18 августа сменил руководство правительства, назначив премьером Сергея Румаса, который до настоящего времени возглавлял Банк развития.

Первым вице-премьером назначен Александр Турчин, до настоящего времени руководивший аппаратом Совмина РБ.

Вице-премьером также назначен Игорь Ляшенко, который до сегодняшнего дня возглавлял концерн Белнефтехим.

"Он находится в командировке, он в курсе дела. Будет курировать вопросы, которыми занимался Владимир Семашко)», - заявил Лукашенко.

Еще одним вице-премьером назначен Владимир Кухарев, до настоящего времени занимавший должность зампредседателя КГК.

"Он будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, транспорта. Это основа. А дальше вам определят в правительстве, как вы распределите эти обязанности", - пояснил Лукашенко.

Еще одним вице-премьером назначен Игорь Петришенко, который до этого являлся послом Беларуси в России. Он будет отвечать за социальную сферу - здравоохранение, образование, культуру, спорт.

Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок. Министром промышленности - Павел Утюпин.

Министром связи и информатизации назначен Константин Шульган.

"Человек дисциплинированный, военный, очень хорошо знающий эту сферу, и особенно перспективу развития, связанную с информационными технологиями, созданием большого удельного веса в сфере IT", - охарактеризовал нового министра Лукашенко.

Министерство экономики возглавит Дмитрий Крутой.

"Очень бы хотелось, чтобы Министерство экономики (вы эту организацию хорошо изучили) приобрело новое дыхание и было приспособлено к новым реалиям. Это очень важно", - пожелал белорусский правитель.

Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко.