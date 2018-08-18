Лукашенко не оправдал российский прогноз нового правительства РБ

В субботу 18 августа Лукашенко провел кадровые перестановки, в том числе в руководстве правительства, не оправдав при этом прогнозы российских экспертов, чьи мнения озвучил телеграмм-канал Незыгарь.

Сразу после заявлений Лукашенко насчет замены руководства правительства в ходе поездки в Оршанский район и на следующий день на совещании, посвященному этой поездке, Незыгарь высказал свою версию грядущих изменений состава Совмина РБ.

«Лукашенко на днях в узком кругу обсуждал отставку правительства. Недоволен работой премьера Кобякова, вице-премьера Семашко, Макея, министров экономики, промышленности и спорта. Возможные кандидаты на пост премьера - вице-премьер Василий Матюшевский и посол в Китае Кирилл Рудый», - предположил канал.

Как теперь уже известно, Рудый остался послом в Китае, сохранил место работы и нынешний министр спорта. Вместо Матюшевского премьером стал Румас. Одной из причин отставки Матюшевского стало собственно само назначение Сергея Румаса из-за личного/соревновательного конфликта интересов: Румас – глава Белагропромбанка, Матюшевский – зампред Нацбанка; Румас- вице-премьер, Матюшевский – глава БелПСБ, дочки российского Сбера; Румас – глава Банка развития, Матюшевский – первый вице-премьер; Румас – премьер, Матюшевский - ?.

Кстати, возникает вопрос о дальнейшей судьбе главы Нацбанка РБ П.Каллаура, назначение которого на пост главы Нацбанка состоялось в увязке с назначением Матюшевского на пост вице-премьера.

Отставки Семашко, Зиновского (экс-министр экономики) и Попкова (экс-министр связи) не стали сюрпризом: пора на пенсию…

Что же касается Макея, то глава МИД присутствовал на том самом совещании, где обсуждались кандидатуры нового состава правительства и смог усадить в одно из кресел вице-премьера своего подчиненного – теперь уже экс-посла Беларуси в России Игоря Петришенко.