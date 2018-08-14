Лукашенко подвел итоги своей поездки в Оршу

Сегодня на совещании Лукашенко подвел итоги своей поездки в Оршанский район.

"Строгий выговор Шерстневу за безобразное безответственное отношение к порученному делу. По руководству правительства я сказал. Вовка (министр промышленности) , Черного (министр архитектуры и строительства) немедленно отправить в отставку. Двигалеву и Засю (председатель Госкомвоенпрома и государственный секретарь Совета безопасности) - полное служебное несоответствие. Не поправят к осени дело, не доложат мне по каждому предприятию, пойдут туда же. Всех остальных ответственных и прочих я просто предупреждаю".

"Представьте нового председателя райисполкома (на эту должность выдвинут председатель комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома Игорь Исаченко) сегодня и поставьте каждому задачу по всем предприятиям. Чтобы это было реализовано. Попробуем без правительства реализовать. У нас есть некоторые резервы в бюджете и банки. И не дай бог к 7 ноября не будет здесь подвижек. Я приеду посмотрю. Будем по льноводству еще совещание проводить. Не дай бог мой глаз зацепится, где-то будет не так".

Лукашенко вспомнил о деле врачей, подвергнув критике вице-премьера Василия Жарко.

"Почему не пришли ко мне, не сказали. Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет, а тут вы не успели. В Гомеле вы не успели, здесь вы не успели. Вы мне будете рассказывать о героизме? Президент поставил публично перед народом железобетонно задачу. Решить и точка. А вы занялись саботажем", - заявил Лукашенко.