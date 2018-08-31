Лукашенко устроил очередную кадровую пятницу

Лукашенко 31 августа 2018 года назначил:
Ермоловича Максима Леонидовича- министром финансов;
Каранкевича Виктора Михайловича- министром энергетики;
Мирончика Дмитрия Леонидовича- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Норвегия по совместительству;
Астапенко Владимира Аркадьевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Парагвай и Республике Перу по совместительству.
Лукашенко дал согласие на назначение:
Рыбакова Андрея Алексеевича- председателем Белорусского государственного концерна по нефти и химии;
Алексиной Елены Ивановны- председателем Гомельского райисполкома;
Горлова Юрия Николаевича- председателем Молодечненского райисполкома;
Колесеня Дениса Сергеевича- председателем Столбцовского райисполкома;
Мартиновича Дмитрия Васильевича- председателем Быховского райисполкома;
Засемчука Леонида Ивановича- председателем Климовичского райисполкома;
Рогожника Александра Николаевича- генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод";
Зарембовской Ирины Артуровны- директором ОАО "Брестский электроламповый завод";
Ребковца Ивана Григорьевича- заместителем министра транспорта и коммуникаций;
Сикорского Артема Игоревича- директором Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций;
Бондарева Игоря Николаевича- генеральным консулом Республики Беларусь в г.Дубае (Объединенные Арабские Эмираты);
Гладышева Сергея Сергеевича- членом Брестского облисполкома;
Неверовского Александра Викторовича- членом Гродненского облисполкома;
Михалюка Павла Рышардовича- членом Гродненского облисполкома;
Терехова Александра Александровича- членом Могилевского облисполкома.