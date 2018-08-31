Лукашенко устроил очередную кадровую пятницу

Лукашенко 31 августа 2018 года назначил:

Ермоловича Максима Леонидовича- министром финансов;

Каранкевича Виктора Михайловича- министром энергетики;

Мирончика Дмитрия Леонидовича- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Норвегия по совместительству;

Астапенко Владимира Аркадьевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Парагвай и Республике Перу по совместительству.

Лукашенко дал согласие на назначение:

Рыбакова Андрея Алексеевича- председателем Белорусского государственного концерна по нефти и химии;

Алексиной Елены Ивановны- председателем Гомельского райисполкома;

Горлова Юрия Николаевича- председателем Молодечненского райисполкома;

Колесеня Дениса Сергеевича- председателем Столбцовского райисполкома;

Мартиновича Дмитрия Васильевича- председателем Быховского райисполкома;

Засемчука Леонида Ивановича- председателем Климовичского райисполкома;

Рогожника Александра Николаевича- генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод";

Зарембовской Ирины Артуровны- директором ОАО "Брестский электроламповый завод";

Ребковца Ивана Григорьевича- заместителем министра транспорта и коммуникаций;

Сикорского Артема Игоревича- директором Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций;

Бондарева Игоря Николаевича- генеральным консулом Республики Беларусь в г.Дубае (Объединенные Арабские Эмираты);

Гладышева Сергея Сергеевича- членом Брестского облисполкома;

Неверовского Александра Викторовича- членом Гродненского облисполкома;

Михалюка Павла Рышардовича- членом Гродненского облисполкома;

Терехова Александра Александровича- членом Могилевского облисполкома.