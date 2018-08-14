Лукашенко обновит правительство за «пофигическое отношение»

После поездки в Оршанский район Лукашенко потребовал на этой неделе внести ему предложения по заменам в руководстве правительства. Причиной грядущих отставок и ротаций заключается в "пофигическом отношении правительства к поручениям президента".

"Поэтому на этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован. Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно!", - сказал Лукашенко, которого цитируют госсми.

В частности, он поручил внести предложения по министрам промышленности и строительства.

"Он сидел, не мог отремонтировать крышу - выполнить поручение президента. Кто имел право отменять мои решения? А почему не выполнили, почему не сделали, как я сказал? Почему стройтрест кувыркается? Позняка (председателя Оршанского райисполкома) отправить в отставку и найти ему другую работу", - потребовал Лукашенко.

"И не дай бог, здесь не будет сделано то, что вы наметили (вчера вы нам эту программу развернули), и то, что я вам поручил. Как вариант, направьте Вовка (министра промышленности) сюда - будет вытягивать всю эту промышленность. В какой должности, я вчера Шерстневу сказал: пусть определяются. Не сделает - пойдет туда, куда я вчера сказал".