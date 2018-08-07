Лукашенко: Мяса в России нет

Лукашенко потребовал от чиновников подготовиться к торговле мясной продукцией на российском рынке.

«Уже обвально идет информация о том, что мясные продукты в России сильно подорожают, обосновывается причина тем, что дорожает сырье. То есть в России нет мяса. Поэтому надо быть готовыми к торговле на наших основных рынках», - потребовал белорусский правитель.

При этом он предостерег от дефицита и повышения внутренних цен на мясо и мясную продукцию.

«Но не забывать о своем внутреннем (рынке). И вопрос ценообразования - за это кто-то может потерять голову, и не только министр торговли", - пригрозил Лукашенко.

Он также не забыл похвалить себя за принятое когда-то решение развивать молочное производство.

"То, о чем болтали наши так называемые оппозиционеры, технологи и политики, оказалось просто дурью. Мы в свое время, схватившись за модернизацию наших застаревших ферм в молочно-товарные комплексы, относительно спасли сельское хозяйство, поскольку молоко сегодня прибыльно. Наконец-то наши люди начали потреблять нормальные продукты питания… То есть с молоком мы научились работать", - сказал Лукашенко.