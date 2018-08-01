Лукашенко признал, что половина Беларуси работает на село

Половина Беларуси так или иначе работает на белорусское село, признал сегодня А.Лукашенко, рассуждая о плюсах развития собственного сельского хозяйства по сравнению с импортом еды на полях 1-й Минской птицефабрики.

«Один аграрий дает работу семи-восьми людям, ведь просто убрать зерно недостаточно, чтобы получить свежеиспеченный хлеб или качественный комбикорм. Если мы это прекратим, представьте: полстраны будет ходить без работы", - сказал Лукашенко, заметив, что под сельское хозяйство во многом заточена и промышленность Беларуси: от производства плугов до комбайнов.

"Мы уже убедились на практике, что это в целом нам дешевле обходится, чем покупать импортное молоко, мясо", - добавил он.

В качестве примера он привел Россию, которая активно развивает свое сельское хозяйство, несмотря на наличие огромных ресурсов, позволяющих импортировать еду.

"Когда у тебя нет своего и тебе кто-то поставляет, он в любой момент тебя может взять за горло. И все - нет независимости, нет суверенитета», - резюмировал Лукашенко.

Вместе с тем, он заявил, что Беларусь не будет наращивать производство еды до тех пор, пока не сможет диверсифицировать рынки сбыта.

"Мы не будем форсировать это, потому что продать тяжело. Вы видите, как мы пробиваемся на китайский рынок, диверсифицируем продажи продовольствия по всему миру, чтобы не зависеть от одного российского рынка. Мы идем во все точки для того, чтобы продать то, что мы сегодня производим с избытком", - сказал Лукашенко.