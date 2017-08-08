Власти РБ обещают к 1 октября шокировать стимулированием бизнеса

А.Лукашенко потребовал к 1 октября 2017 года подготовить пакет соответствующих документов, направленных на стимулирование деловой инициативы.

"К 1 октября мы должны выдать обществу и предпринимателям эти документы", - сказал Лукашенко сегодня на тематическом совещании.

Планируется, что в пакет документов по вопросам стимулирования деловой инициативы войдут около десяти нормативно-правовых актов.

Как сообщил министр экономики Владимир Зиновский, требование к наличию печати юридического лица планируется сделать добровольным.

"Предлагается сделать требование к наличию печати юридического лица добровольным. Данный шаг отвечает общемировым тенденциям. Россия, Украина, Литва такой шаг сделали. Этого решения ждут участники внешнеторговых сделок", - сказал Владимир Зиновский.

Также предполагается минимизировать вмешательство отдельных государственных органов в деятельность субъектов хозяйствования, одновременно повысив ответственность бизнеса перед обществом.

В частности, проект декрета предусматривает утверждение главой государства единых технических требований пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, требований в области охраны окружающий среды и ветеринарии.

"Эти требования максимально систематизированы и сокращены. Например, из действующих сегодня 586 пунктов правил пожарной безопасности сохранено лишь 58. Большой пласт санитарных требований к бизнесу - более 1,1 тыс. пунктов - сокращен и изложен в декрете в 81 пункте, - уточнил министр. - В то же время указанное послабление не распространяется на особо опасные сферы деятельности и объекты".

Устанавливается также уведомительный порядок осуществления видов деятельности, перечень которых закрепляется в проекте декрета.

"В этот перечень включены бытовые, туристические, социальные услуги, деятельность в сфере торговли и общественного питания и некоторые иные виды бизнеса, в которых сосредоточено порядка 95% микро- и малых предприятий", - обратил внимание руководитель ведомства.

Для занятия этими видами деятельности будет достаточно подать уведомление в исполком через службу "одно окно" лично или дистанционно через Единый портал электронных услуг, и субъект хозяйствования будет вправе вести свой бизнес уже на следующий день.

"Таким образом прекращается всякая бюрократическая волокита, в результате которой сегодня затягивается начало работы. Например, при открытии объектов бытовых услуг или общественного питания только регистрация в реестре занимает восемь рабочих дней, а с учетом необходимости получения различных согласований и разрешений начало работы оттягивается как минимум на полгода. Подавая уведомление, субъект хозяйствования автоматически берет на себя ответственность за соответствие своей деятельности законодательству", - пояснил чиновник.

Проектом предусмотрен отказ от ряда сложных и излишних процедур: предлагается отказаться от согласования исполкомами режима работы торговых объектов и объектов общепита в дневное время, заменить необходимость получения разрешения от исполкома при капитальном ремонте и модернизации объектов на уведомление органов стройнадзора.

Межведомственной комиссии по освобождению от административных взысканий и уплаты пеней будет делегировано право принятия решений об освобождении от конфискаций, а также отсрочки уплаты налоговых платежей.

Одновременно с упрощением вышеназванных правил вводится административная ответственность руководителя организации за неисполнение письменных требований государственных органов по указу №510 "О контрольной и надзорной деятельности", повлекшее причинение вреда государству или общественным интересам.

"Предусмотрено наказание до 100 базовых величин, если нарушение не является уголовным преступлением", - сообщил Зиновский.