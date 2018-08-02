Лукашенко лично прокомментировал сообщение о своем инсульте

Лукашенко лично прокомментировал сообщения о перенесенном инсульте и, судя по всему, сам был очень доволен тем, что все обошлось.

На полях 1-й Минской птицефабрики в минувшую среду, Лукашенко нашел возможность поднять эту тему в разговоре с подчиненными.

- В будущем году мне доложишь, - приказал Лукашенко, общаясь с представителями фабрики.

- Хорошо, - покорно согласился собеседник.

- Ты же доживешь до будущего года? – перешел к важной теме Лукашенко.

- Я думаю… Планирую, - нашелся собеседник.

- Ты особо не зарекайся, а то меня похоронили сутки назад, то и тебя могут похоронить, - прокомментировал Лукашенко сообщения о перенесенном им инсульте.

Позже, эта же тема была затронута журналистами президентского пула.

- Рады, что слухи как в той поговорке оказались сильно преувеличены…, - начал один из них.

- Подожди, говорят, что еще двойник работает, ты иногда меня щупай, - радостно перебил его Лукашенко.