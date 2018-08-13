Лукашенко не доволен работой премьера, главы администрации

Лукашенко в ходе посещения ОАО "Техника связи» в Оршанском районе высказал недовольство в адрес премьера, глав своей администрации и Госкомвоенпрома.

«…ведь изначально задача ставилась, чтобы это все было вами освоено и там производился продукт, нужный для рынка. А вы налегке подошли: это, это и это под бульдозер. А это - продадим. Ну, что за завод будет?! Я бы и без вас это сделал. Я вижу, вы вообще не думали над решением той задачи, которая была поставлена. Зачем мне министерство и министр такой (Госкомвоенпром), который под бульдозер будет пускать то, что я ему сказал освоить", - заявил Лукашенко.

Как сообщают государственные СМИ, белорусский правитель изменил первоначально предложенный маршрут посещения и лично осмотрел производственную территорию предприятия. Выяснилось, что во многих местах не то что не организовано производство, а даже не наведен элементарный порядок.

"Вот ваше лицо, если уж вы сюда привели показать что-то и показали... Ну да, вы не планировали, что я зайду в ваш "туалет". Вы превратили через этаж это помещение в туалет, где никто никогда не убирал. Мы сегодня покажем всему народу, как вы работаете", - негодовал Лукашенко.

"Вы решили со мной обойтись малой кровью. Вот, сейчас покажем: вошли, на лифте поднялись, там какие-то платы строгают... У нас все хорошо. Это ж надо додуматься... Два года об одном и том же говорю. Приехал - "чудеса". Начиная от госсекретаря, главы администрации и премьер-министра, вы так работаете"…

Предприятие "Техника связи" находится в ведении Госкомвоенпрома и входит в состав холдинга "Геоинформационные системы управления". В настоящее время предприятие специализируется на разработке и производстве цифровых и аналоговых систем радиосвязи КВ и УКВ-диапазонов, телекоммуникационного оборудования для проводных линий связи, антенно-мачтовых устройств, бронешлемов.