Последнее обновление: 01.08.2017 15:28

Лукашенко предложил милитаризировать "Великий камень"

Лукашенко предложил разместить на территории создаваемого Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" предприятия системы военно-промышленного комплекса.

"Вполне возможно и неплохо было бы создание в парке высокотехнологичных предприятий системы военно-промышленного комплекса. Можно совместных, можно китайских. И нужно, чтобы китайские корпорации ВПК пришли в этот парк", - заявил сегодня Лукашенко на встрече с председателем Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете КНР Сяо Яцином.

По его словам, масштаб общего проекта и его огромные возможности позволяют рассчитывать на более весомое присутствие в парке китайских госкорпораций.

"Я уверен, если такой процесс пойдет, то парк получит серьезное новое дыхание, новые возможности", - сказал Лукашенко.

Он также сказал, что на территории "Великиго камня" созданы одни из самых лучших в мире правовых условий ведения бизнеса, а отношения между Беларусью и Китаем вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства.

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