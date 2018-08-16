Последнее обновление: 16.08.2018 19:59

СК Беларуси предлагает разрешить владельцам копировать данные с изымаемых носителей

Следственный комитет Беларуси предлагает разрешить владельцам изымаемых при обысках носителей информации делать копии, сообщил сегодня представитель центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Михаил Дубко.

"В начале года нами направлено предложение в заинтересованные госорганы о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, позволяющих лицу, у которого в ходе следствия изымаются электронные носители, копировать информацию, если она ему необходима для хозяйственной или иной деятельности. Думаю, данные предложения найдут поддержку у госорганов", - сказал Михаил Дубко, которого цитирует БелТА.

Правда, данные, в случае прохождения этой законодательной инициативы, можно будет копировать в органе уголовного преследования либо в суде.

Говоря о расследовании дел по ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации), заместитель начальника отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков УСК по Минску Дмитрий Сойко отметил, что расследование по этой статье в целом не отличается от расследования других категорий уголовных дел. "Следователи планируют конкретные следственные и процессуальные действия, чтобы сформировать так называемую следовую картину, собрать доказательства и принять окончательное решение по делу. Поэтому по ст. 349 УК, как и по другим категориям уголовных дел, в большинстве случаев проводятся осмотры либо обыски, в том числе изымаются электронные носители информации", - сказал Дмитрий Сойко.

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