МИД Беларуси называет фантастикой текущую ситуацию в стране

Заместитель постоянного представителя Беларуси в ООН Ирина Величко назвала «фантастической литературой» доклад о ситуации в Беларуси перед парламентскими выборами.

Доклад представлен спецдокладчиком ООН по Беларуси Анаис Марин в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи.

В своем докладе Марин отметила, что атмосфера в Беларуси «не благоприятствует инакомыслящим» и это «ограничивает политические и гражданские права», изменения избирательного законодательства «в лучшем случае косметические», участникам политических кампаний не гарантируется равный доступ к СМИ, в стране отсутствуют равные избирательные права, плюрализм в составе избирательных комиссий, прозрачность при подсчете голосов, гарантии тайного голосования.

После выступления спецдокладчика Величко заявила, что «резолюция о положении с правами человека в Беларуси и созданный ею мандат специального докладчика — результат недальновидных политических амбиций и пример злоупотребления процедурами Совета по правам человека». Эти инструменты, по ее словам, «не служат цели поощрения и защиты прав человека», передает Белапан

«Беларусь — открытая страна, граждане более 80 государств въезжают к нам без виз, — сказала представитель белорусских властей. — Наша страна — страна с высшим уровнем человеческого развития. Беларусь взаимодействует со всеми универсальными механизмами по правам человека и входит в группу государств, у которых нет задолженности перед договорными органами. Беларусь проводит регулярные двусторонние диалоги с ЕС — инициатором резолюции и другими партнерами по правозащитной повестке дня. Для Беларуси нет закрытых тем».

«Для чего Беларуси спецдокладчик? Проблемы есть у всех стран, Беларусь — не исключение. Как и все страны, мы над ними работаем. Поэтому существование мандата специального докладчика противоречит здравому смыслу. Кроме того, его обслуживание, включая регулярные поездки в Женеву и Нью-Йорк, подготовку докладов, — это дорогое удовольствие в условиях патовой финансовой ситуации в ООН. Тратиться на писательство, которое близко к фантастической литературе, — непозволительная роскошь. То, что эти доклады — фантастика, не вызывает у нас сомнений. Спецдокладчик рисует мрачную картинку будущих событий, пытаясь тем самым заведомо сформировать негативное мнение в отношении нашей страны», — добавила спикер от Беларуси.

«Мы не видим смысла в диалогах со спецдокладчиком. Мы ценим время государств, именно по этой причине мы приветствуем неучастие наших друзей в этом упражнении. Нужно вести диалог без посредников. Спецдокладчик для этого не нужен», — подытожила заместитель постоянного представителя Беларуси в ООН.

В свою очередь, представитель Евросоюза заявил, что содержание этого документа «вызывает беспокойство, особенно принимая во внимание, что уже шестой год подряд спецдокладчик сталкивается с отсутствием сотрудничества со стороны Беларуси».

«Мы поддерживаем мандат специального докладчика и призываем правительство Беларуси сотрудничать с ним», — заявил он.

По словам представителя Брюсселя, ЕС обеспокоен сделанными в докладе выводами, согласно которым в Беларуси «не достигнут необходимый прогресс в проведении реформ и продолжается ограничение основных свобод».

«Оценка спецдокладчика в преддверии парламентских и президентских выборов, которые должны пройти в 2019 и 2020 годах, указывает на то, что возможно усугубление ситуации в сфере соблюдения прав человека. Это также вызывает беспокойство», — сказал он.

Аналогичную позицию на заседании продемонстрировали представители Польши, Чехии, Германии, Литвы.

Представитель Норвегии призвал Беларусь отменить смертную казнь вне зависимости от общественного мнения, а Великобритании — хотя бы ввести мораторий в качестве первого шага к отмене этой меры наказания.

Спикер от США выразила обеспокоенность тем, что в Беларуси «не предпринимается достаточно усилий, чтобы прекратить практику ограничения прав человека, особенно свободы мирных собраний и свободы слова». От имени своей страны она призвала белорусское правительство облегчить процедуру регистрации структур гражданского общества, в том числе — неправительственных правозащитных организаций, «чтобы они могли иметь возможность вести открытый конструктивный диалог».

«Призываем правительство Беларуси продемонстрировать прогресс в повестке по правам человека в преддверии выборов. Надеемся на улучшение наших двусторонних отношений», — заявила американский дипломат.