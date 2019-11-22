МИД Беларуси ограничил права граждан до уровня «хлеба и зрелищ»

МИД Беларуси считает допустимым ранжировать права человека, в том числе прописанные и в Конституции, по неким удобным для властей приоритетам.

Такой вывод вытекает из высказываний замглавы МИД РБ Олега Кравченко на тему прав человека, лишившего граждан Беларуси большинства прав, поскольку они, граждане, еще судя по всему недостаточно эволюционировали.

Дискутируя на тему прав человека в свете отказа США и Запада признавать демократическим недавний избирательный цирк, замглавы МИД РБ сказал, что Беларусь продолжит диалог в этой сфере, поскольку, как и западные страны, стремится к полному соблюдению прав человека и демократических принципов. Но…

"Не соглашаемся по скорости проведения необходимых реформ. Мы считаем, что все это должно происходить эволюционным, а не революционным путем, изменения должны иметь устойчивый характер", - заявил замминистра иностранных дел, которого цитирует РИА Новости.

Напоминаем, речь идет о правах человека, прописанных в Конституции РБ.

"Конечно, мы ведем диалог по этим вопросам. Права человека - это не только гражданские и политические права, это также социально-экономические, культурные права человека. Они равноправны. Мы исходим из школы мысли, которая считает превалирующими социально-культурные права человека", - резюмировал Кравченко.

Он считает, что в этой части прав, которые исторически попадают в группу «хлеба и зрелищ» достижения Беларуси "достаточно впечатляющи".

Пояснением, какой школы мысли в сфере прав человека придерживаются власти Беларуси, замглавы МИД расставил многие точки над «i» в происходящих в «недоэволюционировавшей» стране процессах и событиях.