Лукашенко: Тотальная прослушка не должна нарушать свободу общения

Лукашенко, посещая сегодня объект правительственной связи при КГБ РБ, рассказал, о чем намедни разговаривал с начальником ОАЦ А.Павлюченко, а также подтвердил факт прослушки и слежки за населением со стороны силовых структур.

"Нам надо серьезно посмотреть по отдельным направлениям контроля - слухового, видео и так далее. Тут нам надо совершенство, чтобы не было разбоя: захотел какой-то начальник кого-то прослушать - прослушал, потом продал информацию или кому-то рассказал. Этого быть не должно», - заявил Лукашенко, явно располагая данными о фактах незаконного использования полученной в ходе прослушивания информации.

«Я эту задачу поставил, и вы должны ее решать. Все должно быть цивилизованно и достойно. Главное - это человек. Вы должны обеспечить его полную безопасность, свободу общения. Никто не имеет права влазить в его вопросы", - потребовал Лукашенко.

Вместе с тем, он пообещал всю необходимую поддержку для технологического развития спецслужб.

"Это будущее. Конечно, мы развитие всячески поддерживаем. На это денег жалеть не надо, я твердо убежден. Но после того, как альтернативные подразделения мне доложат, что вы действительно эффективны, исчерпали всякие резервы и вам нужна помощь", - сказал Лукашенко.

"Не можете - не делайте. Долго вам его надо делать - делайте спокойно. Но не беритесь за то, что не можете. Нужна будет поддержка - вы всегда ее получите, но не делайте плохого продукта. Надо двигаться, усиливаться. Может, когда-то мы созреем, что это подразделение будет выведено из КГБ и будет работать независимо", - добавил он.