Беларусь находится на 150 месте среди авторитарных режимов в Индексе демократии-2019

Беларусь заняла 150 место из 167 стран и территорий в обновленной версии «Индекса демократии» (Democracy Index 2019), составляемого экспертами британской компании Economist Intelligence Unit.

Набрав всего 2,48 балла, Беларусь относится к группе стран с авторитарным режимом.

При расчете рейтинга эксперты Economist Intelligence Unit учитывают несколько десятков показателей, сгруппированных по пяти категориям: выборы и плюрализм; деятельность властей; политическая культура; гражданские свободы; влияние населения на политику.

Показатели в каждой категории имеют собственный вес, полученные за каждый из них баллы складываются так, что максимальный общий показатель может составить 10 баллов. Путем усреднения пяти групповых показателей вычисляется общий, на основании которого и определяется место каждой из 165 включенных в рейтинг стран и двух территорий (Гонконг и Тайвань).

При этом в зависимости от полученного балла все страны делятся на четыре группы: полные демократии — более 8 баллов; ущербные демократии — более 6 баллов; гибридные режимы — более 4 баллов; авторитарные режимы.

В категории выборы и плюрализм Беларусь набрала всего 0,92 балла, в категории деятельность властей – 2,00; политическая культура – 2,78; гражданские свободы - 4,38; влияние населения на политику – 2,35 балла.

По итогам 2019 года лидером рейтинга демократий стала Норвегия, получившая 10 баллов в таких категориях, как «выборы и плюрализм», «влияние населения на политику» и «политическая культура» (общий балл — 9,87). Кроме того, в список полных демократий вошли: Исландия — 9,58 балла; Швеция — 9,39 балла; Новая Зеландия — 9,26 балла; Финляндия — 9,25 балла; Ирландия — 9,24 балла; Дания — 9,22 балла; Канада — 9,22 балла; Австралия — 9,09 балла; Швейцария — 9,03 балла; Нидерланды — 9,01 балла; Люксембург — 8,81 балла; Германия — 8,68 балла; Великобритания — 8,52 балла; Уругвай — 8,38 балла; Австрия — 8,29 балла; Испания — 8,29 балла; Маврикий — 8,22 балла; Коста-Рика — 8,13 балла; Франция — 8,12 балла; Чили — 8,08 балла; Португалия — 8,03 балла.

Среднюю по миру оценку уровня демократии составители рейтинга снизили до 5,44 балла, что стало худшим показателем за всю историю Democracy Index. Падение глобального показателя связывают с ухудшением ситуации в странах Латинской Америки и государствах Африки, расположенных к югу от Сахары, а также на Ближнем Востоке. По подсчетам Economist Intelligence Unit, уровень демократии в 2019 году снизился в 68 странах мира, в то время как в 65 ситуация улучшилась.

Хуже всего ситуация с демократией, по оценке Economist Intelligence Unit, складывается в таких странах, как: КНДР — 1,08 балла, в том числе нулевые оценки качества выборов и уровня гражданских свобод; Демократическая республика Конго — 1,13 балла, нули за качество выборов и деятельность властей; Центральноафриканская республика — 1,32 балла, в том числе 0 за деятельность властей; Сирия — 1,43 балла, нули за качество выборов, деятельность властей и уровень гражданских свобод; Чад — 1,61 балла, нули за качество выборов и деятельность властей; Туркмения — 1,72 балла, в том числе ноль за качество выборов; Экваториальная Гвинея — 1,92 балла, в том числе ноль за качество выборов; Таджикистан — 1,93 балла; Саудовская Аравия — 1,93 балла, в том числе ноль за качество выборов; Йемен — 1,95 балла, в том числе нули за качество выборов и деятельность властей.

В отчете Economist Intelligence Unit подчеркивается, что эксперты не ожидают скорого и существенного улучшения показателей таких авторитарных государств, как Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан, в связи с тем, что политическая оппозиция вряд ли сможет прийти здесь к власти.