Акции Китая упали из-за опасений инвесторов, биржа Гонконга завершила сессию малоподвижно

Китайский фондовый рынок снизился в четверг из-за падения энергетического сектора и опасений об уровне заимствований на фондовом рынке.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 2,4 процента. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 2,9 процента, закрывшись на отметке 2.486,42 пункта - минимума с ноября 2014 года.

Давление на участников рынка оказал протокол заседания ФРС, продемонстрировавший намерения регулятора продолжить повышение процентных ставок, и ожидания предстоящей в пятницу публикации данных ВВП Китая.

Энергетический сектор опустился из-за снижения цен на нефть. Энергетический субиндекс CSI потерял 4,91 процента.

Субиндекс финансового сектора CSI 300 упал на 2,08 процента, потребительский сектор - на 2,17 процента, индекс сектора недвижимости - на 1,82 процента, а субиндекс сектора здравоохранения - на 3,89 процента.

Биржа Гонконга завершила сессию четверга малоподвижно, сумев отыграть потери, вызванные снижением энергетического сектора.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 0,03 процента до 25.454,55 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,60 процента, закрывшись на отметке 10.136,76 пункта.