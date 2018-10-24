Рынок акций Китая немного вырос, акции Гонконга в минусе

Основные фондовые индексы Китая немного выросли в среду благодаря оптимистичной отчетности компаний, которая отчасти нивелировала беспокойство инвесторов об экономическом росте.

На момент закрытия биржевых торгов индекс Shanghai Composite поднялся на 0,33 процента до 2.603,30 пункта. Во вторник он снизился на 2,26 процента, потеряв 7,7 процента с начала октября.

Индекс “голубых фишек” CSI300 прибавил 0,15 процента, закрывшись на отметке 3.188.20 пункта, при этом субиндекс финансового сектора вырос на 1,69 процента, потребительский сектор снизился на 2,66 процента, сектор недвижимости прибавил 1,17 процента, а сектор здравоохранения потерял 1,87 процента.

Акции банковского сектора укрепили позиции в ожидании политических мер, призванных поддержать экономику. Банковский индекс CSI300 вырос на 1,92 процента.

Фондовый рынок Гонконга завершил торги в минусе, растеряв первоначальные завоевания на фоне падения акций энергетических компаний вслед за ценами на нефть.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 0,4 процента до 25,249,78 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,1 процента, закрывшись на отметке 10.226,41 пункта.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, опустился на 1,1 процента, тогда как сектор информационных технологий потерял 1,14 процента, финансовый сектор - 0,38 процента, а сектор недвижимости - 0,02 процента.