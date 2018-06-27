Доллар торгуется без внятной динамики на фоне опасений о торговле

Доллар торговался без резких колебаний к корзине основных валют в среду, удерживая набранное накануне преимущество, однако опасения о международной торговле продолжили оказывать давление на американскую валюту.

К 8.26 индекс доллара торговался на уровне 94,687 после роста на 0,4 процента на предыдущей сессии.

Инвесторы сохраняют осторожность, несмотря на то, что небольшое ослабление тревог вокруг усиления спора Вашингтона и его торговых партнеров позволило доллару отойти от двухнедельного минимума в 94,171.

К иене доллар сбавил 0,1 процента до 109,92 после подъема до отметки 110,23 иены во вторник.

Евро торговался без внятной динамики на уровне $1,1648 после снижения на 0,5 процента накануне, когда по настроениям инвесторов ударил рост доходности госбондов Италии.

Фунт стерлингов также торговался без резких колебаний на уровне $1,3214.

Во вторник фунт потерял 0,45 процента после того, как новый член Комитета по монетарной политике Банка Англии Джонатан Хаскел выразил тревогу относительно готовности регулятора к повышению ставок, указав на неопределенность вокруг воздействия Brexit на британскую экономику.

Австралийский доллар потерял 0,2 процента до $0,7376, вновь приблизившись к минимуму 13 месяцев в $0,7345, достигнутому на прошлой неделе.

Китайский юань обновил шестимесячный минимум к доллару в 6,615 после того, как Народный банк Китая снизил официальный курс нацвалюты шестой день кряду до минимума за полгода.