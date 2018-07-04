Доллар взял паузу на фоне сохраняющегося беспокойства о торговле, юань укрепился

Курсы основных валют меняются незначительно в среду утром, тогда как китайский юань отошел от 11-месячных минимумов на фоне усилий властей КНР успокоить финансовые рынки, встревоженные вероятностью торговых войн.

Как юань, так и китайский фондовый рынок испытывают давление с приближением 6 июля, когда вступят в силу пошлины США на китайские товары стоимостью $34 миллиарда. Пекин пообещал ввести ответные тарифы на американскую продукцию.

Юань торгуется около отметки 6,6299 к доллару, на 0,21 процента выше уровня закрытия предыдущего дня, открывшись на отметке 6,6365.

Во вторник юань опускался до 6,7204 за доллар, минимальной отметки с начала августа, но затем резко подрос благодаря воодушевляющим комментариям председателя Народного банка Китая И Гана.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте Народного банка Китая, И Ган сказал, что центробанк внимательно следит за колебаниями на валютном рынке и постарается поддерживать юань на стабильном и разумном уровне. Трансграничные потоки капитала находятся под контролем, отметил он.

Доллар снизился на 0,22 процента к корзине из шести основных конкурентов до 94,464, а по отношению к иене подешевел на 0,2 процента до 110,36, тогда как евро вырос на 0,15 процента до $1,1673.

Инвесторы ждут публикации в четверг протокола июньского заседания ФРС, а также пятничного отчета о занятости в США, которые могут подтвердить прогнозы центробанка относительно еще двух повышений ставки до конца года.

Австралийский доллар повысился до $0,7407, отступив от 18-месячного минимума вблизи $0,7311.

Канадский доллар вырос до C$1,3131, максимальной отметки за две с половиной недели.