Доллар стабилен после вступления в силу импортных пошлин США

Доллар торговался без внятной динамики к корзине основных валют в пятницу, а инвесторы сохраняли осторожность на фоне вступления в силу пошлин США на импорт китайских товаров и в ожидании выхода американской трудовой статистики.

В пятницу в силу вступили введенные Вашингтоном пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $34 миллиарда. Инвесторы теперь ждут ответных мер Пекина, которые могут спровоцировать волатильность на глобальных финансовых рынках.

Тем не менее основные валюты слабо отреагировали на вступление в силу тарифов.

“Пошлины действительно вступили в силу. Но пройдет три, шесть или 12 месяцев, прежде чем их воздействие начнет ощущаться, поэтому в целом колебания ключевых валютных пар пока ограничены в преддверии выхода отчета о занятости (в США)”, - сказал Барт Вакабаяси из State Street Bank and Trust в Токио.

К 8.53 индекс доллара торговался без резких колебаний на уровне 94,389 после снижения до отметки 94,177 - минимума с 26 июня - на предыдущей сессии.

Австралийский доллар подорожал на 0,23 процента до $0,7404 после того, как финансовые рынки региона спокойно отреагировали на введение тарифов.

К иене доллар США подорожал на 0,1 процента до 110,73.

Евро торговался без внятной динамики на уровне $1,1693 после подъема на 0,3 процента накануне, когда единая валюта достигла отметки $1,1721 - максимума с 26 июня.

Министерство труда США в пятницу опубликует трудовую статистику, которая, как ожидается, укажет на рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора на 195.000 в июне после увеличения на 223.000 в мае.

Фунт стерлингов торговался без резких колебаний на уровне $1,3225. В четверг британская валюта достигла девятидневного максимума в $1,3275 после того, как глава Банка Англии Марк Карни сказал, что уверен в том, что замедление роста экономики страны в начале 2018 года было временным.