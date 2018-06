Рынки акций Китая и Гонконга снижаются вслед за остальными биржами

Рынок акций Китая снижается вслед за остальными фондовыми рынками, поскольку торговый спор между США и другими ведущими экономиками мира снижает аппетит инвесторов к риску.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, снизился на 0,8 процента до 3.531,11 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,5 процента, закрывшись на отметке 2.844,51 пункта.

Противоречивые сообщения администрации президента США Дональда Трампа о возможных инвестиционных ограничениях, а также новости о том, что недавно введенные таможенные пошлины начинают нарушать системы поставок, привели к повсеместному снижению мировых фондовых рынков.

Наибольший процентный рост в индексе Shanghai Composite показали акции Shanghai Greencourt Investment Group Co Ltd, Qingdao Tianhua Institute of Chemistry Engineering Co Ltd и Sichuan Zhenjing Corp Ltd, которые подорожали примерно на 10 процентов.

Сильнее всего в процентном выражении снизились бумаги Zhongzhu Healthcare Holding Co Ltd, Nanjing Xinjiekou Department Store Co Ltd и Nanjing Kangni Mechanical & Electrical Co Ltd, потерявшие 10,00-10,08 процента.

Рынок акций Гонконга обновил минимумы шести месяцев на сессии вторника, поскольку страхи о торговой войне Китая и США сказались на настроении инвесторов.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 0,3 процента до 28.881,40 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,8 процента, закрывшись на отметке 11.118,89 пункта.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, снизился на 1 процент, субиндекс финансового сектора - на 0,24 процента. Сектор информационных технологий упал на 0,74 процента, а сектор недвижимости - на 0,67 процента.

Больше всего в процентном соотношении в индексе Hang Seng подорожали акции CLP Holdings Ltd - на 3,3 процента.

Наибольший спад наблюдался у ценных бумаг Country Garden Holdings Co Ltd, которые закрылись снижением на 6,65 процента.

Наибольший рост в цене среди акций китайских компаний, торгующихся на бирже Гонконга, наблюдался у ценных бумаг China Telecom Corp Ltd, CSPC Pharmaceutical Group Ltd и China Mobile Ltd, которые прибавили 1,24-1,69 процента.

Больше всего в процентном выражении среди акций китайских компаний, торгующихся на бирже Гонконга, снижаются в цене акции Anhui Conch Cement Co Ltd, Air China Ltd и ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd, завершив сессию падением на 2,5-4,45 процента.