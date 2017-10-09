Число буровых установок в США снизилось за неделю - Baker Hughes

Число буровых установок в США снизилось за неделю к 6 октября на две штуки до 748 против 428 годом ранее, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Аналитики Simmons & Co пересмотрели в сторону понижения прогноз среднего числа буровых до 881 в 2017 году, 960 в 2018 году и 1.116 в 2019 году.

Предыдущий прогноз – 973, 1.004 и 1.084 соответственно.

Темпы роста буровой активности в США замедлились на фоне удешевления нефти, и тем не менее разработчики сланцевых ресурсов не собираются сбавлять обороты и строят амбициозные планы на этот год.

Так, по расчетам экспертов Cowen & Co, 64 компании, занимающиеся разведкой и добычей, в среднем планируют увеличить расходы на 49 процентов в 2017 году по сравнению с предыдущим годом.

Сейчас фьючерсные контракты на американский бенчмарк WTI торгуются вблизи отметки $49,50 за баррель, набирая около 0,4 процента.