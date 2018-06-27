Евро снижается на фоне неприятия риска инвесторами из-за страхов торговой войны

Евро ослаб в ходе торгов среды на фоне беспокойства инвесторов по поводу эскалации торгового конфликта, которое содействовало росту доллара и иены, в то время как китайский юань упал до полугодового минимума.

Страхи о полномасштабной торговой войне Пекина и Вашингтона продолжили оказывать давление на валюты и отправили вниз фондовые индексы Китая, несмотря на данные о росте прибыли китайских промышленных предприятий в мае.

В ходе европейских торгов единая валюта подешевела на 0,2 процента до $1,1622, минимума с 22 июня, из-за торгового конфликта, угрозы политического кризиса в Германии и неопределенности в отношении предстоящего саммита ЕС.

Между тем иена, которая выступает традиционным индикатором неприятия риска, укрепила позиции. По отношению к доллару японская валюта выросла на 0,1 процента до 109,92 иены.

Индекс доллара, отслеживающий динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, торгуется вблизи 94,849, на 0,2 процента выше уровня предыдущего закрытия.

Китайский юань опускался вплоть до 6,6195, минимальной отметки с декабря, после того как Народный банк Китая снизил официальный курс нацвалюты шестой день кряду до минимума за полгода.

Юань резко подешевел во вторник на фоне ожиданий, что Пекин позволит дальнейшее ослабление валюты, чтобы смягчить воздействие введенных США импортных пошлин.

Австралийский доллар ослаб на 0,2 процента до $0,7372, вновь приблизившись к минимуму 13 месяцев $0,7345, достигнутому на прошлой неделе.