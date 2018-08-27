Инвесторы ставят на снижение фунта

Хеджевые фонды и другие спекулятивные инвесторы на прошлой неделе увеличили ставки на ослабление фунта стерлингов до максимума с мая 2017 года из-за политических и экономических проблем Великобритании, включая перспективы выхода из Евросоюза без соглашения о сохранении доступа к единому рынку.

Чистая короткая позиция (ставка на снижение) фунта увеличилась за неделю по 21 августа на $1 млрд, до $5,8 млрд, свидетельствует проведенный Goldman Sachs анализ данных Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США.

Фунт достиг пика текущего года в середине апреля, на отметке $1,4376, с тех пор он подешевел более чем на 10%, в том числе только в августе - на 1,9%.

Вместе с тем инвесторы продолжают наращивать ставки на дальнейший подъем доллара, в том числе благодаря позитивным макроэкономическим данным, поступающим из США, и улучшению ситуации в корпоративном секторе.