Валютные рынки сохраняют стабильность вопреки волатильности акций

В то время как мировые фондовые рынки могут пережить один из худших месяцев за десятилетие, а волатильность рынка облигаций выросла до пика более четырех месяцев, бегство от риска почти не затронуло валютный рынок.

Рисковые валюты развивающихся рынков и те, что зависят от цен на сырье, не подверглись значительной распродаже, которую, как правило, можно ожидать при бегстве инвесторов от рисков.

Аналогичным образом, спрос на японскую иену, считающуюся валютой-убежищем, был не столь высоким, как ожидали многие. В текущем месяце валюта выросла на 1,2 процента по сравнению с ростом на 2,3 процента в феврале.

Причина такой относительно спокойной реакции может заключаться в следующем: в то время как инвесторы в акции стали опасаться за будущее длившегося десятилетие повышения цен на рынке на фоне признаков, что рост прибыли компаний мог достигнуть пика, валюты уже начали приспосабливаться к замедлению роста.

Более того, сложившаяся ситуация также позволяет сделать вывод о том, что, хотя инвесторы должны приспосабливаться к замедлению роста экономики и ужесточению финансовых условий, им не стоит паниковать, потому что на данный момент нет никаких реальных доказательств более глубокого спада, считают аналитики.

Волатильность валют растет, но не превышает августовский показатель и остается существенно ниже средних уровней 2015-2017 годов. Индекс волатильности валют, рассчитываемый Deutsche Bank, вырос до 7,99 с 7,66 1 октября.

Индикатор волатильности Уолл-стрит подскочил значительно выше, поднявшись более чем вдвое с начала октября и приблизившись к пику восьми месяцев.

Показатель волатильности цен на гособлигации США подскочил почти на 50 процентов, согласно одной из оценок, и находится на пике четырех с половиной месяцев.

Глава BMO по валютной стратегии в Европе Стивен Галло сказал, что одной из причин довольно спокойной обстановки на валютном рынке является достаточное наличие долларов у инвесторов.

Они сократили вложения в рисковые валюты развивающихся рынков на фоне августовской распродажи, вызванной падением турецкой лиры.

Относительное затишье на валютном рынке также может говорить о том, что снижение фондовых рынков в первую очередь было вызвано переоценкой прогнозов роста экономики США, а не чем-то более глобальным.

Аналитики Goldman Sachs отмечают, что валюты стран, в значительной мере зависимых от спроса США - Канады, Колумбии, Израиля и Мексики, - в октябре понесли значительные потери.

В то же время валюты, как правило, чувствительные к ухудшению настроений, такие как австралийский доллар, индийская рупия и южноафриканский ранд, демонстрируют относительно стабильную динамику.