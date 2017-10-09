Фунт стерлингов дорожает к большинству мировых валют

Евро дорожает к доллару и иене. Фунт стерлингов, в свою очередь, дорожает по отношению к большинству мировых валют на слухах о возможных перестановках в британском правительстве, сообщает агентство Bloomberg.

В частности, появились сообщения о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попробует укрепить свои позиции за счет перестановок в кабинете министров. Кроме того, статуправление Великобритании пересмотрело данные о затратах на рабочую силу в 1-м полугодии, что также оказало поддержку фунту.

Торговые площадки Японии закрыты в понедельник в связи с государственным праздником. В США отмечают День Колумба, торги акциями и валютами ведутся в обычном режиме, но рынки облигаций закрыты.

Предстоящая неделя полна важных событий. Например, в среду выйдет протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), однако, как считает главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди, он вряд ли что-то прояснит, поскольку Федрезерву осталось недолго работать в нынешнем составе. В ближайшие недели президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит членов новой команды, включая главу ЦБ.

JPMorgan Chase & Co. в понедельник улучшил прогнозы для фунта и австралийского доллара. По оценкам аналитиков JPMorgan, Банк Англии повысит процентные ставки в ноябре на 25 базисных пунктов (б.п.), и поднимет стоимость кредитования еще дважды в 2018 году. Вместе с тем Резервный банк Австралии "не будет снижать процентные ставки на 50 б.п., как предполагалось ранее", отмечают эксперты.

В частности, к концу сентября 2018 года фунт будет стоить $1,36, а не $1,34, как предполагалось в середине сентября, прогнозирует JPMorgan.

Курс турецкой лиры падает на фоне конфликта между Анкарой и Вашингтоном.

Евро к 15:41 мск поднялся до $1,1744 с $1,1730 на закрытие предыдущей североамериканской сессии. Курс американской валюты относительно иены вырос до - 112,74 иены против 112,65 иены в прошлую пятницу. Евро к иене подорожал до 132,40 иены против 132,16 иены в пятницу..

Фунт поднялся к доллару на 0,73% до $1,3162 против $1,3066 за закрытие предыдущей сессии, к евро фунт вырос на 0,6% 1,1207 евро по сравнению с 1,1140 евро на закрытия в пятницу.