Последнее обновление: 01.11.2018 17:08

Фунт стерлингов ускорил рост после итогов заседания Банка Англии

Фунт стерлингов расширил преимущество в четверг, после того как Банк Англии принял решение оставить ставки без изменений и намекнул на небольшое ускорение темпов дальнейшего повышения ставок, если выход Великобритании из Европейского союза пройдет без потрясений.

Фунт достиг внутрисессионного максимума в $1,2930, а к 15.12 МСК вырос на 1,21 процента до $1,2921. До итогов заседания ЦБ Англии британская нацвалюта торговалась вблизи отметки $1,2915.

Фунт стерлингов также ускорил рост к евро, поднявшись на 0,41 процента до 88,25 пенса.

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