Фунт вернулся к минимумам 2018 года из-за беспокойства о Brexit

Фунт стерлингов в среду вновь опустился до минимальной отметки с начала года по отношению к доллару на фоне возобновившихся опасений вокруг переговоров о выходе Великобритании из ЕС и относительно скромного роста зарплат в стране.

Британское правительство заявило во вторник, что в июне опубликует подробные планы относительно будущих отношений страны с Европейским союзом, пытаясь преодолеть тупик в переговорах о Brexit.

Разногласия внутри правительства о будущем сотрудничества с Брюсселем и неоднократные жалобы со стороны чиновников ЕС на отсутствие ясности в отношении того, что хочет Британия, убедили инвесторов в том, что переговоры о Brexit по-прежнему представляют реальную угрозу для фунта, менее чем за год до того, как страна должна покинуть блок.

Опубликованные во вторник данные показали, что британские работодатели наняли гораздо больше сотрудников, чем ожидалось, в начале 2018 года. Эта статистика может свидетельствовать о том, что наблюдавшаяся в начале года слабость экономики, возможно, носит временный характер.

Однако статистика роста заработной платы остается смешанной, при этом ежегодный рост заработной платы, за исключением бонусов, составил 2,9 процента за три месяца к марту, как и ожидали опрошенные Рейтер аналитики.

Фунт подешевел к 13:18 МСК на 0,2 процента до $1,3479, торгуясь недалеко от минимума 2018 года $1,3452, установленного во вторник.

По отношению к евро фунт вырос на 0,1 процента до 87,560 пенса за евро.