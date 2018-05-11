Доллар может завершить ростом четвертую неделю подряд

Доллар консолидирует достижения в пятницу и может завершить четвертую неделю подряд в плюсе на фоне усиливающегося оптимизма по поводу перспектив роста американской валюты в ближайшие недели.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, к 14.55 МСК торговался на уровне 92,55, на 0,1 процента ниже уровня предыдущего закрытия, еще дальше отступив от максимума четырех с половиной месяцев 93,42, установленного в среду.

Он готовится завершить четвертую неделю подряд в плюсе, что станет самой продолжительной чередой недельных повышений с четвертого квартала 2016 года. За прошлый месяц доллар вырос примерно на 4 процента.

Аналитики Bank of America Merrill Lynch говорят, что главным катализатором роста доллара стало отсутствие улучшения экономических показателей еврозоны, заставившее инвесторов открыть рекордное количество коротких позиций по доллару, в частности, к валютам развивающихся стран.

Согласно данным о позиционировании на валютных рынках, хедж-фонды сократили объем чистых коротких позиций по доллару на $10 миллиардов до примерно $18 миллиардов за неделю, завершившуюся 4 мая.

Торги на валютных рынках в пятницу в целом проходят спокойно, при этом большинство основных валютных пар торгуются в узких диапазонах.

Евро укрепился на 0,15 процента до $1,1934, сойдя с минимума 2018 года на уровне $1,1823, установленного в среду.

Доллар практически не меняется по отношению к иене, торгуясь около отметки 109,28 иены после роста до трехмесячного максимума 110,05 на прошлой неделе.

Австралийский доллар вернулся к отметке $0,7552 после падения в среду до 11-месячного минимума $0,7413.