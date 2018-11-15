Фунт снизился после отставки министра по вопросам Brexit

Фунт стерлингов подешевел к евро и доллару в четверг после того, как британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб ушел в отставку в знак протеста против соглашения о выходе страны из ЕС, предложенного Терезой Мэй.

По словам Рааба, предложенный премьер-министром план угрожает целостности Соединенного Королевства.

Его отставка спровоцировала распродажу фунта, который оказался под давлением после того, как Мэй сказала в среду, что кабинет министров поддержал проект соглашения об условиях выхода Британии из Евросоюза.

К 12.59 фунт потерял 1,49 процента к доллару и 1,31 процента к евро.