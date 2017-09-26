Евро опустился до месячного минимума ниже $1,18, в фокусе - реформы Макрона

Евро во вторник опустился ниже $1,18 впервые более чем за месяц после худшего дня с начала года, так как инвесторы опасаются, что длительные переговоры о создании правящей коалиции в Германии могут отрицательно сказаться на экономике и затруднить интеграцию еврозоны.

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая добилась переизбрания на четвертый срок по итогам выборов и теперь должна сформировать правительство с другими партиями, в понедельник настороженно высказалась относительно призывов Франции создать финансовый союз.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который хочет создать единый бюджет еврозоны и ввести должность министра финансов блока, во вторник представит свои инициативы в ходе выступления в Париже в 16.00 МСК.

Однако результаты выборов в Германии вынудили Меркель рассматривать создание новой коалиции, в частности с либеральной Свободной демократической партией (FDP), критикующей идеи Макрона, поэтому инвесторы опасаются, что французскому президенту не удастся провести благоприятные для рынка реформы.

К 15.05 евро опустился к доллару на 0,54 процента до $1,1782.

Давление на единую европейскую валюту в понедельник также оказали комментарии главы ЕЦБ Марио Драги, который назвал волатильность евро источником неопределенности, требующим наблюдений, и сказал, что экономике все еще необходима “обширная” аккомодационная политика регулятора.

Доллар подрос на 0,19 процента к иене до 111,93 иены, ранее снизившись к японской валюте из-за беспокойства вокруг КНДР.

Глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо заявил в понедельник, что президент США Дональд Трамп объявил войну КНДР и Пхеньян оставляет за собой право принять ответные меры.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала заявления министра иностранных дел КНДР “абсурдом”.

Индекс доллара к корзине основных валют во вторник вырос на 0,46 процента до 93,074.

В фокусе участников рынка - выступление главы Федрезерва Джанет Йеллен в Кливленде, которое состоится в 19.45 МСК и будет посвящено инфляции и денежно-кредитной политике.