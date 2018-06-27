Цены на нефть в плюсе за счет ограничения предложения

Цены на нефть сдержанно растут утром в среду за счет сокращения добычи в Ливии и Канаде, а также на фоне давления США на импортеров иранского сырья.

К 8.30 фьючерсы на североморскую смесь поднялись на 0,34 процента до $76,57 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи $70,75 за баррель, что на 0,31 процента выше предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 483,0 юаня за баррель.

США потребовали, чтобы все страны прекратили импорт нефти из Ирана с ноября, сказал накануне чиновник Госдепа.

“Вряд ли у США получится заморозить продажи иранского сырья к этому времени, но мы все более склонны считать, что к ноябрю с рынка уйдут около 700.000 баррелей в сутки нефти из Ирана, что станет дополнительным фактором поддержки котировкам”, – говорится в аналитической заметке Eurasia Group.

Вашингтон также намекнул, что не планирует никого освобождать от санкций.

Кроме того, в пользу рынка сыграло снижение недельных запасов нефти в США.

По данным Американского института нефти (API), запасы уменьшились на 9,2 миллиона баррелей до 421,4 миллиона против прогноза снижения на 2,6 миллиона баррелей.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Управления энергетической информации (EIA).