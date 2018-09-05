Нефть начинает торги снижением после мощного ралли накануне

Цены на нефть снижаются утром в среду после сильного роста накануне, так как угроза шторма для добычи в Мексиканском заливе оказалась преувеличенной.

К 8.30 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,38 процента до $77,87 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $69,4 за баррель, что на 0,67 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена октябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 501,5 юаня за баррель.

По мнению аналитиков, давление на нефтяные котировки оказывают сильный доллар и турбулентность на развивающихся рынках, в том числе в Турции, Аргентине, Индонезии и ЮАР, что грозит ослаблением спроса на сырьё.

“Если ситуация на развивающихся рынках ухудшится... это повлияет на нефтяные рынки”, – считает Грег Маккенна из AxiTrader.

При этом одним из основных факторов поддержки эксперты в отрасли продолжают называть санкции США против Ирана.

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе из иранской ядерной сделки и последующем восстановлении ограничительных мер против Тегерана. Вашингтон потребовал от импортёров с ноября прекратить закупки нефти у Ирана.