Последнее обновление: 07.05.2018 12:19

Нефть дорожает, североамериканский маркер WTI торгуется выше $70/барр

Цены на нефть растут утром в понедельник при поддержке неуклонного сокращения добычи сырья в Венесуэле, а также в ожидании решения судьбы иранской ядерной сделки.

Фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,95 процента до $75,58 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI торговались у отметки $70,35 за баррель, что на 0,9 процента выше предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 459,8 юаня за баррель.

С начала 2000-х годов добыча нефти в Венесуэле снизилась вдвое до 1,5 миллиона баррелей в сутки из-за недостатка инвестиций в отрасль.

Иран также остается в фокусе внимания игроков рынка.

Президент США Дональд Трамп 12 мая должен принять решение о ядерной сделке с Ираном. Введение новых санкций против Тегерана грозит ограничением экспорта иранского сырья на мировые рынки.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Апрель 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Май 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование