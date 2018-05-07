Нефть дорожает, североамериканский маркер WTI торгуется выше $70/барр

Цены на нефть растут утром в понедельник при поддержке неуклонного сокращения добычи сырья в Венесуэле, а также в ожидании решения судьбы иранской ядерной сделки.

Фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,95 процента до $75,58 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI торговались у отметки $70,35 за баррель, что на 0,9 процента выше предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 459,8 юаня за баррель.

С начала 2000-х годов добыча нефти в Венесуэле снизилась вдвое до 1,5 миллиона баррелей в сутки из-за недостатка инвестиций в отрасль.

Иран также остается в фокусе внимания игроков рынка.

Президент США Дональд Трамп 12 мая должен принять решение о ядерной сделке с Ираном. Введение новых санкций против Тегерана грозит ограничением экспорта иранского сырья на мировые рынки.