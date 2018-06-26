Цены на нефть в легком плюсе, рост ограничен решением ОПЕК+ нарастить добычу

Цены на нефть незначительно растут утром во вторник на фоне опасений об экспорте ливийского сырья, но решение стран ОПЕК+ нарастить производство сдерживает дальнейший подъем рынка.

К 8.23 фьючерсы на североморскую смесь подросли на 0,16 процента до $74,85 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи $68,28 за баррель, что на 0,29 процента выше предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 469,6 юаня за баррель.

Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара передала контроль над нефтетерминалами страны независимой Национальной нефтяной корпорации (NOC), базирующейся на востоке.

Одноименная компания NOC, но с офисом в Триполи, больше не будет иметь доступа к этой нефти, сказал Хафтар.

Между тем маржа переработки в Азии накануне опустилась до двухлетних минимумов под давлением удорожания нефти и растущего экспорта топлива из Китая.