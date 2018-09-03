Нефть начинает неделю в минусе

Цены на нефть снижаются утром в понедельник, так как рост добычи сырья и числа буровых в США перевесил последствия американских санкций против Ирана.

К 9.02 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,26 процента до $77,44 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $69,61 за баррель, что на 0,27 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена октябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 500,7 юаня за баррель.

Как показали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, число установок для бурения нефтяных скважин в США на прошлой неделе выросло на 2 штуки до 862.

Добыча нефти в США сегодня превышает уровень середины 2016 года более чем на 30 процентов и составляет 11 миллионов баррелей в сутки, следует из статистики Управления энергетической информации (EIA).

Среди других факторов давления на котировки аналитики называют рост производства нефти ОПЕК. По расчётам Рейтер, добыча сырья в 15 странах-участницах картеля ОПЕК в августе составила рекордные для этого года 32,79 миллиона баррелей в сутки.