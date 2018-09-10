Нефть начинает новую неделю в плюсе при снижении числа буровых в США

Цены на нефть умеренно растут утром в понедельник за счёт стагнации буровой активности в США, а также в ожидании восстановления санкций США против энергетического сектора Ирана.

К 8.45 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,52 процента до $77,23 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $68,2 за баррель, что на 0,52 процента выше предыдущего закрытия.

Цена октябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 502,1 юаня за баррель.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число установок для бурения нефтяных скважин в США на прошлой неделе снизилось на 2 штуки до 860.

Темпы роста буровой активности в США замедлились с мая.

Среди других факторов поддержки нефтяным котировкам аналитики продолжают называть санкции США против Ирана.

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе из иранской ядерной сделки и последующем восстановлении ограничительных мер против Тегерана. Вашингтон потребовал от импортёров с ноября прекратить закупки нефти у Ирана.

Глава Минэнерго США Рик Перри встретится со своими коллегами из Саудовской Аравии и России в понедельник и четверг соответственно, так как администрация Трампа рассчитывает на то, что Москва и Эр-Рияд будут поддерживать уровень добычи нефти в преддверии вступления в силу антииранских санкций, сообщили источники.